Pesquisa Ipec: Lula tem aprovação mais baixa entre os evangélicos

O início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontra maior dificuldade de aceitação entre o público evangélico. Neste segmento, 31% da população avalia a gestão do petista como boa ou ótima; 32% acreditam que está sendo regular; e 32% classificam como ruim ou péssima. É o que indica nova pesquisa do Ipec, divulgada neste domingo (19/3).