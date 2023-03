Torres depõe ao TSE em ação contra Bolsonaro e minimiza minuta golpista

Anderson Torres prestou depoimento por videoconferência (foto: EVARISTO SA / AFP)

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres prestou depoimento na manhã desta quinta-feira (16/3) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na ação que mira o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelos ataques ao sistema eleitoral em reunião com embaixadores no Palácio do Alvorada, em julho do ano passado.





Torres respondeu às perguntas por cerca de uma hora e meia por videoconferência, em pedido feito pelo corregedor-geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves.



Entre as perguntas, o ex-ministro foi questionado sobre a minuta golpista encontrada em sua casa para que Bolsonaro instaurasse estado de defesa na sede do TSE.



De acordo com a defesa de Torres, ele reafirmou o que falou em depoimento à PF em fevereiro: que a minuta golpista era descartável e "sem viabilidade jurídica".