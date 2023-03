Sintomas de malária: Marina Silva é internada em hospital de Brasília

Ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede-SP) é internada nesta segunda-feira (13/3) com sintomas de malária (foto: Fátima Meira/Futura Press/Folhapress)

Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede-SP), foi internada, nesta segunda-feira (13/3) no Hospital Brasília, na capital federal, com sintomas de malária.Nesta tarde, ela se encontrou com seu equivalente alemão, Robert Habeck. Posteriormente, estava prevista uma declaração a imprensa, mas a fala foi cancelada após Marina se sentir indisposta.Ao longo deste mês, a ministra foi ao estado de Roraima visitar a terra indígena Yanomami que vem sofrendo com a ação de garimpeiros, contaminação de rios, falta de alimentos e doenças - inclusive malária.Ela também esteve em Belém, no Pará, para monitorar as implementações de ações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).