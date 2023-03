Polícia Civil identifica ossada encontrada próxima ao Palácio do Planalto

Os restos mortais estavam em elevado grau de decomposição, em uma região do 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do DF (foto: PMDF/Divulgação)

A ossada humana encontrada, na noite da última quinta-feira (9/3), em área de mata a 700 metros do Palácio do Planalto, foi identificada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O delegado-chefe da 5ª DP (Área Central), Gleyson Gomes Mascarenhas, confirmou, nesta segunda-feira (13/3), que os vestígios são de Hermano Caetano Ferreira Neto, de 54 anos, que estava desaparecido.

As investigações prosseguem para definir a causa da morte e outros detalhes. Os restos mortais estavam em elevado grau de decomposição, em uma região do 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). Naquela noite, foram encaminhados ao Instituto de Medicinal Legal (IML) para análise e identificação.





O cadáver foi localizado por um servidor do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que estava em um treinamento. Policiais militares e peritos da PCDF foram acionados e deslocados até o local. Em nota, a Polícia Militar (PMDF) informou que os militares do 6º Batalhão foram chamados por volta das 20h18 de quinta-feira (9/3) para verificar uma ocorrência de uma pessoa que estava na mata fazendo "orientação" e encontrou a ossada.