Uberabenses presos em atos golpistas são denunciados por três crimes

Cinco moradores de Uberaba ainda permanecem presos no Complexo Penitenciário da Papuda, no DF

De 12 moradores de Uberaba, no Triângulo Mineiro, que teriam envolvimento com os atos golpistas em Brasília (DF) , em 8 de janeiro, cinco homens ainda permanecem presos no Presídio da Papuda e uma mulher detida no presídio feminino, conhecido como Colmeia. Duas pessoas do grupo, um homem e uma mulher, foram liberadas no na semana passada.