Luís Roberto Barroso, ministro do STF, deixa hospital

Ministro Barroso (foto) estava internado por causa de obstrução intestinal (foto: EVARISTO SÁ/ AFP)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso recebeu alta hospitalar neste domingo (12/3). Barroso estava internado no Hospital Sírio Libanês, em Brasília (DF), em decorrência de obstrução intestinal.No fim de fevereiro, o ministro passou por cirurgia para o fechamento de uma hérnia incisional. Após o procedimento, Barroso chegou a participar da sessão do STF, mas voltou a passar mal e precisou ser operado mais duas vezes devido a três episódios de obstrução intestinal Na quinta-feira (9), o ministro deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e ficou em observação no quarto do hospital. Barroso é vice-presidente do STF e vai ocupar a presidência da Corte a partir outubro deste ano, quando a atual presidente, ministra Rosa Weber, atinge a idade de aposentadoria compulsória.O ministro foi indicado para o Supremo pela presidente Dilma Rousseff, em 2013. Ele é também professor titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), mesma instituição pela qual se formou doutor em direito público.