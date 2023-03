Flávio sobre fala de Lula: 'Gostoso era o modelo Bolsonaro'

Gostoso nesse País era o modelo Bolsonaro: responsabilidade fiscal, investimentos em infraestrutura e crescimento sustentável. pic.twitter.com/7wh9pYmjlm %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 10, 2023

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi às redes sociais criticar a fala desta sexta-feira (10/3) de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na qual o presidente afirma que o governo deve usar dinheiro para realizar obras, melhorar qualidade de vida e dar dignidade à população.

"Gostoso nesse país era o modelo Bolsonaro: responsabilidade fiscal, investimentos em infraestrutura e crescimento sustentável", escreveu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.





Na postagem, Flávio publicou uma montagem de duas notícias, uma sobre a fala atual de Lula e outra da prisão do ex-ministro Geddel Vieira Lima por lavagem de R$ 51 milhões que estavam em malas.O petista se reuniu hoje com seus ministros para receber informações das obras de infraestrutura que podem ser retomadas pelo Brasil."Não dá para a gente ficar achando que o gostoso neste país é guardar dinheiro. Não! Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras, em melhoria da qualidade de vida do povo, em saúde, educação e, sobretudo, emprego, que é o que dá dignidade ao povo brasileiro", afirmou o presidente.