Lula: 'Não dá para ficar achando que o gostoso é guardar dinheiro'

Lula se reuniu nesta sexta-feira (10/3) com ministros no Palácio do Planalto para receber informações das pastas sobre obras públicas que podem ser retomadas na área da infraestrutura pelo país (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido nesta sexta-feira (10/3) com ministros no Palácio do Planalto, onde recebe informações das pastas sobre obras públicas que podem ser retomadas na área da infraestrutura pelo país. O chefe do Executivo afirmou que pretende intensificar a agenda de viagens pelo Brasil entregando obras quando retornar da China, visita que ocorrerá no fim de março.