Documentário busca discutir os rumos da direita no Brasil

Governo Jair Bolsonaro (PL) é um dos temas abordados em episódios do documentário da Brasil Paralelo (foto: MAURO PIMENTEL)

Conhecida por suas produções audiovisuais em consonância com as ideias defendidas pela extrema direita brasileira, a produtora Brasil Paralelo vai lançar na próxima segunda-feira (9/3) um documentário para discutir os rumos da direita no país.

Com entrevistas com importantes representantes do espectro político, como o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Bia Kicis (PL-DF) e a ex-deputada Janaína Paschoal (PRTB-São Paulo), o filme pretente realizar um raio-x desde as manifestações de 2013 até a eleição de Jair Bolsonaro (PL) em 2018.Com o título de "A Direita no Brasil", a produção, dividida em três episódios, trata das principais pautas encampadas pela direita nos últimos anos, como anticorrupção, pautas morais e anticomunismo; seguido da chegada de Bolsonaro ao governo e o legado deixado pela Operação Lavajato; finalizando com uma análise dos rumos deste grupo político.

Brasil Paralelo produz conteúdo com uma ótica conservadora, propagando revisionismo histórico sem fundamentação acadêmica. A empresa já foi citada pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como fonte de estudo para a sabatina no Senado Federal quando seu nome foi cogitado para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos.