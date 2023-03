Advogados de defesa de Anderson Torres pedem renúncia ao STF

Torres está preso desde o dia 14 de janeiro por ordem do ministro Alexandre de Moraes (foto: Marcos Corrêa/PR)

Advogados de defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres apresentaram um pedido de renúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF), nessa segunda-feira (6/3). O pedido de renúncia aguarda deferimento do ministro Alexandre de Moraes e não traz as razões da saída coletiva.