Paraná Pesquisas: 58,9% aprovam governo Lula em São Paulo

Pesquisa mostra também que 15% avaliaram o governo petista como 'ótimo' e 29,1% como 'bom' (foto: Ricardo Stuckert) Uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que 58,9% da população da cidade de São Paulo (SP) aprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O levantamento, que foi divulgado na segunda-feira (27/2), também mostrou que, na contrapartida, 33,3% desaprovam e 7,8% não souberam dizer ou não opinaram.









Os que consideram a atuação do governo federal “ruim” somam 5,7% e os que acham “péssimo”, 22,4%. Os que não souberam dizer ou não opinaram são 5%.

No segundo turno das eleições de 2022, Lula foi o candidato mais votado para a Presidência da República em São Paulo (SP) . Ele recebeu 3.677.921 votos, sendo o equivalente a 53,54% do total da cidade. Jair Bolsonaro (PL) teve 46,46% da preferência dos paulistanos, sendo 3.191.484 votos.

A pesquisa abrange os eleitores do município de São Paulo. Para a realização, foi utilizada uma amostra de 1012 eleitores. O trabalho de levantamento dos dados foi feito através de entrevistas pessoais com eleitores com 16 anos ou mais durante os dias 23 a 26 de fevereiro de 2023, sendo auditadas, no mínimo, 20,0% das entrevistas.

A Paraná Pesquisas encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/22. O grau de confiança é de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,1 pontos percentuais.