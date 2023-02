Lula: 'É possível construir governabilidade sem o orçamento secreto'

Lula diz que tentará em quatro anos construir a governabilidade sem precisar ter orçamento secreto (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em entrevista à jornalista Daniela Lima, na CNN, nesta quinta-feira (16/2), que o Orçamento Secreto instituído no Congresso Nacional durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “foi um período pobre da política brasileira”.

“É possível você construir a governabilidade sem precisar ter orçamento secreto. Eu tenho quatro anos para tentar isso", disse.

Ele detalhou: "Eu já tive três encontros com o presidente Arthur Lira (PP-AL), já tive três encontros com o presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e já tive encontro com todos os líderes dos partidos da base. Vou fazer quantas conversas forem necessárias porque é preciso a gente restabelecer a harmonia entre os poderes no Brasil."

"A gente não tem que estar rivalizando. Eu não posso ficar xingando o presidente da Câmara ou do Senado e eles me xingando, e eu não posso ficar brigando com a Suprema Corte”, disse, em referência ao seu antecessor, Jair Bolsonaro, que inúmeras vezes questionou decisões do STF", completou.

Questionado sobre qual a linha de corte de seu governo para os ministérios, ou seja, até onde tolerará erros e desvios de seus ministros, Lula disse que todos terão "presunção de inocência".

“Para mim todos, sem distinção, terão direito à presunção de inocência. A hora que tiver uma denúncia nós vamos internamente, através da CGU (Controladoria Geral da União), ver a investigação para saber se tem procedência a denúncia. Se tiver procedência, o ministro será afastado. Se não tiver procedência, segundo a CGU, a gente vai dizer que não há procedência. Esse é o melhor jeito de governar esse país”, afirmou.