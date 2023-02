Tarcísio de Freitas: 'Pobre não sabe o que é direita e esquerda'

Tarcísio de Freitas foi um dos primeiros bolsonaristas a aceitar dialogar com o presidente Lula (foto: GOVERNO DE SP/DIVULGAÇÃO ) O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), afirmou, nesta quarta-feira (15/2), que pobres não sabem sobre espectros políticos, já que, segundo ele, eles têm outras prioridades.





“Muitas vezes me perguntam, e aí, você é direita? Independentemente de eu ser um cara mais da direita, eu digo o seguinte: não importa se você é direita ou esquerda. O pobre não sabe o que é direita, o que é esquerda”, disse .“[O pobre] precisa de teto, precisa de abrigo, ele precisa de proteção, está precisando de saúde, de resolução dos seus problemas imediatos, de diminuição dos tempos de espera por cirurgias eletivas”, afirmou Tarcísio.

Tarcísio, que é ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), esteve em evento do banco BTG Pactual.





Apesar da aliança com Bolsonaro, durante as eleições, Tarcísio vem se colocando como um político de centro. Ele foi um dos primeiros bolsonaristas a aceitar dialogar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).