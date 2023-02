Servidor da Funed assume coordenação ligada ao Ministério da Saúde

Rodrigo Leite, servidor de carreira da Funed, vai atuar no Ministério da Saúde (foto: Luiz Santana/ALMG)

Ex-vice-presidente da Fundação Ezequiel Dias (Funed), Rodrigo Leite vai atuar no Ministério da Saúde. A nomeação dele consta na edição desta segunda-feira (13/2) do Diário Oficial da União (DOU). Leite será coordenador-Geral de Serviços, Informação e Conectividade da pasta. A função está ligada ao Departamento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde. O setor compõe o guarda-chuva da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde.A ministra Nísia Trindade já havia pedido ao governo mineiro a cessão de Leite , uma vez que a Funed compõe a estrutura estadual de saúde pública. No Ministério da Saúde, ele vai dar expediente com outro quadro oriundo de Minas Gerais: Helvécio Magalhães, secretário nacional de Atenção Especializada O Complexo Econômico-Industrial da Saúde trabalha para desenvolver estratégias que potencializam a produção de insumos de saúde. O incentivo à inovação também está no escopo do departamento."É uma oportunidade não só de darmos as respostas que o Sistema Único de Saúde (SUS) precisa, mas, também, um grande espaço de desenvolvimento econômico. Ele (o Complexo Econômico-Industrial da Saúde) é gerador de empregos, coloca o país em outro patamar, ajuda na reindustrialização nacional e a fomentar e trazer o desenvolvimento tecnológico que precisamos", disse Rodrigo Leite, na edição de domingo doEle crê que os impactos impostos pela pandemia de COVID-19 ilustram a a necessidade de aumentar a atenção dada à indústria da saúde. "No Brasil, faltou o básico, (como) luvas e máscaras. Tivemos de importar tudo. Agora, está na hora de a gente desenvolver esse complexo econômico para que o Brasil deixe de ser importador e, quando houver um surto ou outras pandemias, estar preparado com uma base industrial capaz de fornecer o que precisamos".Leite vai se juntar a outros mineiros em postos-chave dos ministérios de Lula. O ex-deputado federal Nilmário Miranda, por exemplo, compõe a equipe da pasta de Direitos Humanos , enquanto André Quintão, ex-parlamentar estadual, chefia a Secretaria Nacional de Assistência Social , vinculada ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.