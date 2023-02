Ministro do STF participa de evento promovido pelo MST

Lewandowski foi convidado para evento do MST e falou sobre a democracia no Brasil (foto: Sara Sulamita)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, esteve na Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), em São Paulo, junto ao Movimento do Sem Terra (MST), para discutir sobre os rumos da democracia no Brasil. O ministro criticou o que ele considera como “democracia sem representatividade”.