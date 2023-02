Cleitinho a ex-deputado: 'Lava a boca para falar deste governador'

O ex-deputado comentou em uma postagem do jornal Estado de Minas criticando o desafio de Cleitinho e Zema governador (foto: ALMG/Reprodução/ Redes Socias/Reprodução)

Estado de Minas nas redes sociais, o também ex-secretário de Estado de Saúde disse: O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) rebateu, nesta sexta-feira (10/2), os comentários do ex-deputado estadual Sávio Souza Cruz (MDB) sobre o “desafio da prancha” feito por ele e pelo governador Romeu Zema (Novo). Ao comentar em uma postagem do jornalnas redes sociais, o também ex-secretário de Estado de Saúde disse: “É o melhor que podem fazer”.



Cleitinho reagiu à crítica e mandou o ex-colega do Legislativo “lavar a boca” ao falar do governador. A declaração foi dada ao discursar para políticos e empresários na assinatura da ordem de serviço da retomada das obras do Hospital Regional de Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, reduto eleitoral do senador.



“Este governador, ninguém acreditava nele, ele está virando o melhor do Brasil. Queria só falar para ele lavar a boca para falar deste governador. Que hoje ele é respeitado, não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro”, afirmou.



Justificando-se, Cleitinho disse ter ido à casa do governador para ouvir demandas e alinhar com seu mandato. Afirmou também que as postagens dos stories no Instagram representam o “dia a dia”. O desafio de atividades físicas foi postado ao longo do último final de semana.



“Estive na casa dele, em uma sexta-feira, depois das 18h, depois do expediente, e quem acompanha o Instagram, e tem stories, sabe que nos stories a gente mostra o dia a dia, mostra o que a gente está fazendo. A gente mostrou que é igual a qualquer outra pessoa, que faz exercício, que vai no banheiro, que namora, que faz tudo igual a outra pessoa”, argumentou.



Chamando o ex-deputado de covarde, rebateu a declaração de que “é o melhor que podem fazer”.



“A gente fez stories do desafio da prancha, aí, teve um ex-político, foi até companheiro meu na Assembleia, na legislatura passada, um covarde, que teve a audácia de falar assim: é só isso que eles sabem fazer. Eu fiz muito como deputado estadual. Fui um dos deputados que mais propuseram projetos na Assembleia, junto com o Bruno Engler", revidou.



Ele listou propostas, como o congelamento do IPVA durante a pandemia da COVID-19 e também a redução da taxa de licenciamento de veículos. “Fui um dos que mais fiscalizaram neste estado aqui. O governador Zema está de prova, mostrando as mazelas que os governos anteriores fizeram para que o governador pudesse consertar. Ele falar que é só isso que a gente sabe fazer. Engraçado, que eu queria falar para ele, que ele, na legislatura anterior a do governador Zema, era secretário, e sabe o que fizeram? Nada”, disse.



Cleitinho acusou o ex-deputado de deixar medicamentos vencerem e saiu novamente em defesa de Zema.



“Sabe o que o governador sabe fazer? Consertar cagada do passado que essa turma fez. Eles fizeram muita cagada (...) Sabe o que o governador sabe fazer, seu ex-político, seu covarde? Foi pagar as prefeituras em dia que o seu governo deixou todas atrasadas. Além de pagar a dívida que vocês deixaram, ele está pagando os prefeitos em dia. Quero falar para esse covarde, o doido aqui e o Chico Bento, estão fazendo o que vocês não fizeram (sic)”.

*Amanda Quintiliano especial para o Estado de Minas