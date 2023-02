Dino amplia presença da PF e da Força Nacional em Roraima

Ministro Flávio Dino ampliou a presença das forças militares para auxílio da Funai (foto: Valter Campanato/Agência Brasil )









“Dando cumprimento ao Decreto do presidente Lula, determinei a ampliação da presença da Polícia Federal e da Força Nacional em Roraima, ao longo desta semana. Queremos que a desintrusão das terras indígenas ocorra em paz, sem conflitos. Contamos com a colaboração de todos”, escreveu nas redes sociais.





A interdição de áreas com presença de grupos de indígenas isolados é importante para assegurar o direito desses povos ao seu território sem a necessidade de contatá-los, respeitando a vontade do grupo de se manter isolado.





De acordo com a Funai, os pirititi, também chamados de piruichichi ou tiquiriá, são parentes dos waimiri-atroari. Durante a demarcação da Terra Indígena Waimiri-Atroari, acreditava-se que os pirititi estariam na área demarcada. Estudos posteriores, entretanto, mostraram que a etnia estava fora da reserva.





Em 2011, ao sobrevoar a região, uma equipe da Funai avistou integrantes do grupo fora do território tradicional. No fim de 2012, o governo federal publicou a 1ª portaria restringindo o acesso ao local –medida que vem sendo prorrogada desde então.









Leia mais: Flávio Dino responde a Zema: 'Fica feio se colocar como sub-Bolsonaro' Além disso, Dino determinou abertura de inquérito para entender o que levou o povo yanomami de Roraima a altos níveis de desnutrição e precariedade. De acordo com Dino, a apuração vai determinar se houve crime de genocídio e quais crimes ambientais foram cometidos.





Nesse caso, a PF ficará responsável pela investigação determinada pelo MJSP, para apurar as responsabilidades e punir os culpados.





O ministro da Justiça Flávio Dino anunciou, nesta segunda-feira (6/2), a ampliação da presença da Polícia Federal (PF) e da Força Nacional em Roraima, ao longo da semana. O reforço será usado para as ações da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) na proteção de indígenas isolados.