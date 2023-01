Flávio Dino registra ocorrência após ser chamado de 'ladrão'

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, registou uma ocorrência após ser chamado de “ladrão” neste domingo (29/1) em um prédio residencial, em Brasília, no Distrito Federal. Seguranças deles também foram ofendidos ao serem chamados de “cachorros do Dino”. As informações são do site