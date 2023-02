Assembleia de Minas tem semana decisiva, de olho nas comissões

Com a mesa-diretora formada, fase de negociações na ALMG vai nortear indicados para comitês importantes, como Educação, Direitos Humanos e Constituição e Justiça (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A semana subsequente à eleição do deputado estadual Tadeu Martins Leite (MDB), o Tadeuzinho, como presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) vai ser marcada pelas articulações entre os parlamentares e siglas, que querem definir as comissões e blocos da nova mesa-diretora.



Além de fiscalizar o governo, as comissões discutem e analisam projetos de lei e questões de uma determinada área de competência. Elas também realizam audiências públicas sobre temas de interesse da sociedade e promovem visitas para conhecer de perto a realidade do estado.





No entorno do governador, há expectativa por atrair o apoio, ainda que informalmente, de 50 dos 77 deputados. O PSD de Alexandre Kalil deve ser um dos partidos a embarcar formalmente na aliança governista - e tende, inclusive, a indicar o parlamentar líder do grupo. O novo presidente da Casa, Tadeuzinho , é visto como um parlamentar de orientação independente em relação ao governo de Romeu Zema (Novo) - não deve compor a base ou a oposição. Apesar disso, aliados do Executivo creem que ele deverá colocar em votação pautas consideradas importantes para o Palácio Tiradentes.No entorno do governador, há expectativa por atrair o apoio, ainda que informalmente, de 50 dos 77 deputados. O PSD de Alexandre Kalil deve ser um dos partidos a embarcar formalmente na aliança governista - e tende, inclusive, a indicar o parlamentar líder do grupo.



Pautas importantes

Enquanto Gustavo Valadares (PMN) foi escolhido para ser o líder do governo, o pessedista Cássio Soares pode assumir a liderança do bloco governista. Os ocupantes dos dois cargos têm papel importante ao articular, junto aos colegas, em prol da aprovação de pautas consideradas importantes pelo Executivo.



“O sentimento de toda a Casa, do conjunto dos parlamentares e do presidente é o de que a gente tenha os blocos lidos em plenário nesta semana e as comissões definidas até o fim dela - no mais tardar, no início da outra semana. Para voltarmos do carnaval com a Assembleia constituída, as comissões com seus presidentes e vices eleitos e empossados e a Assembleia trabalhando a todo vapor”, disse Valadares.





Além de ser a primeira mulher a ocupar a vice-presidência da Assembleia, a



Assim como Leninha, a Casa também quebrou o recorde de parlamentares que se declararam pretos ou pardos desde que essa informação passou a ser registrada, com 14 deputados e deputadas. Leninha destacou a importância de nortear os debates e as comissões com pautas relevantes para diferentes grupos. Além de ser a primeira mulher a ocupar a vice-presidência da Assembleia, a eleição da deputada estadual Leninha (PT) marcou o retorno de uma mulher à mesa-diretora depois de 26 anos. Esta é a legislatura com maior número de deputadas da história da Assembleia Mineira, com 15 mulheres, seis a mais do que na legislatura passada.Assim como Leninha, a Casa também quebrou o recorde de parlamentares que se declararam pretos ou pardos desde que essa informação passou a ser registrada, com 14 deputados e deputadas. Leninha destacou a importância de nortear os debates e as comissões com pautas relevantes para diferentes grupos.

“Nós queremos que as vozes silenciadas durante muito tempo pelo machismo, pelo racismo, pelos preconceitos, que essas vozes também possam ser ouvidas aqui pelo parlamento e que a gente possa representar todos esse anos de escravidão, de perseguição, de discriminação. E que a gente possa trazer para a pauta que o que nós queremos não é muita coisa, nós queremos dignidade, cidadania, queremos políticas públicas de reparação com os nossos. Inclusive, as mulheres que nos antecederam nessa casa, que fizeram muita luta para que a gente pudesse ocupar um lugar na mesa”, declarou Leninha.