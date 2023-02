Temer defende semipresidencialismo como saída para o Brasil

Temer levantou, mais uma vez, a bandeira do semipresidencialismo como um “amálgama” para resolver os problemas políticos do país, o que não se consegue no presidencialismo. “Você faz um esforço para montar uma base e quando manda um projeto para o Parlamento, metade vota a favor, metade contra. Gera instabilidade. No semipresidencialismo, tem um partido de situação, outro de oposição. Melhora, aprimora o sistema político”, afirmou.