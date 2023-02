Interventor do DF sobre Bolsonaro: 'Vive escondido como um covarde'

Jair Bolsonaro (PL) viajou para os Estados Unidos antes do final do seu mandato (foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Ricardo Cappelli, interventor federal responsável pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (DF), comentou nas redes sociais a diferença no comportamento adotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao serem acusados de crimes."Um homem enfrentou todo tipo de injúrias e agressões. Preso por 580 dias injustamente, nunca fugiu, jamais se curvou", comentou Cappelli sobre o tempo que o petista passou preso, de abril de 2018 a novembro de 2019, após ser condenado pelo então juiz Sergio Moro (hoje senador pelo Paraná) a mais de nove anos de prisão.Lula foi libertado depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) considerar inconstitucional a prisão em segunda instância. A sentença de Lula, então, foi anulada.



"O outro vive escondido no exterior como um covarde enquanto seus ratos começam a pular desesperados do barco. Não adianta correr. A lei será cumprida", afirmou o interventou sem citar o nome do ex-presidente que, antes de terminar o mandato, viajou para os Estados Unidos, onde está até o momento. Não há previsão de retorno de Bolsonaro ao Brasil.

Nesta quinta-feira (2/2), o senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou que foi chamado para uma reunião com o ex-deputado Daniel Silveira (sem partido) e o então presidente para discutir uma tentativa de golpe de estado.