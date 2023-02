Valdemar diz para PF que usou 'metáfora' para falar sobre minuta do golpe

De acordo com o presidente do PL, os documentos não tinham identificação e que 'simplesmente moía' os textos (foto: AFP/REPRODUÇÃO)





No depoimento prestado à Polícia Federal, o presidente do PL apontou que recebeu “duas ou três propostas” da “minuta do golpe”. Segundo ele, nunca tratou sobre o assunto diretamente com o ex-presidente.





De acordo com o presidente do PL, os documentos não tinham identificação e que "simplesmente moía" os textos.





Em entrevista ao jornal O Globo, Valdemar disse que integrantes e interlocutores do governo Jair Bolsonaro tinham, em suas casas, propostas similares à "minuta do golpe", encontrada pela Polícia Federal na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança pública do Distrito Federal.





Valdemar prestou depoimento hoje na sede da Polícia Federal.

Em depoimento à Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (2/1), o presidente do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou que usou uma "metáfora" quando disse que "todo mundo" tinha uma minuta do golpe em casa.