Voto impresso vira pauta nas redes após eleição para presidência do Senado

Nikolas apoiava a eleição de Rogério Marinho para a presidência do Senado (foto: Reprodução)

Após a reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) como presidente do Senado, que disputava a cadeira com o bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se pronunciou sobre a votação nas redes sociais.









Com a manifestação do deputado, diversos internautas relembraram que, nas eleições presidenciais de 2022, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), incluindo Nikolas, defendiam o voto impresso e desacreditavam as urnas eletrônicas.





A partir dos diversos comentários sobre a situação, o termo “voto impresso” e o nome de Nikolas se tornaram dois dos assuntos mais comentados na rede social.

Eleição em papel no Senado? Hum, interessante... %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) February 1, 2023

Deu Pacheco. A primeira derrota do bolsonarismo em 23 foi no VOTO IMPRESSO! %u2014 Octavio Guedes (@octavio_guedes) February 1, 2023

perderam na urna e perderam no voto impresso KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK %u2014 NORDESTE (@nordeste131) February 1, 2023

Curioso. A eleição no Senado foi com o voto impresso. E os bolsonaristas também perderam. %u2014 Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) February 1, 2023