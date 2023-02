Após reeleição na Câmara, Lira se emociona ao citar o pai

Arthur Lira se emocionou ao citar o pai antes do pronunciamento como presidente reeleito da Câmara (foto: Reprodução/YouTube TV Câmara) O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se emocionou nesta quarta-feira (1°/2) após ser reeleito ao cargo. Antes do discurso final, o deputado federal fez menção ao pai, Benedito de Lira (PP), que passou mal na parte da manhã, durante a posse dos parlamentares.









Com 464 votos, Lira derrotou Chico Alencar (Psol-RJ), com 21, e Marcel Van Hattem (Novo-RS), com 19, e confirmou o favoritismo que tinha. A votação de Lira foi recorde.





presidente reeleito da Câmara bateu as marcas de Ibsen Pinheiro (PMDB-RS), em 1991, e João Paulo Cunha (PT-SP), em 2003 - os dois tiveram 434. Ao comentar sobre o pai por mais uma vez, Arthur Lira disse que somente Benedito, talvez, poderia vencê-lo na noite desta quarta.





"É muito querido pelos deputados e senadores antigos, e alguns dizem que poderia ser o único aqui hoje para me derrotar aqui nesse plenário. E eu perderia com muita satisfação para ele, porque é um homem de muita luta, de muita fé", completou.



Pai de Arthur Lira





Benedito de Lira, ex-deputado, ex-senador e hoje prefeito da cidade alagoana de Barra de São Miguel, passou mal durante a posse de parlamentares na Câmara. O pai de Arthur Lira desmaiou em meio aos parlamentares e foi socorrido por brigadistas.





Ele foi levado para um hospital privado de Brasília, onde permanece sob observação. A sessão solene de posse foi retomada 15 minutos depois, e Arthur Lira voltou para conduzir os trabalhos.