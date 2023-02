Blogueiro bolsonarista diz pagar 180 advogados para golpistas presos

O bolsonarista Oswaldo Eustáquio afirmou que tem um grupo com mais de 180 advogados para ajudar os golpistas que foram presos por terem participado da invasão no Congresso Nacional, em Brasília, no dia 8 de janeiro.A declaração do apoiador do ex-presidente foi dada em um vídeo, publicado nas redes sociais e compartilhado em grupos bolsonaristas no dia 23 de janeiro.