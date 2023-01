Vinte e sete governadores confirmam presença em reunião com Lula

Lula (foto) vai receber governadores no Palácio do Planalto (foto: Dante Fernandez / AFP)

Os 27 governadores estaduais confirmaram presença na reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para esta sexta-feira (27/1), no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). A informação foi obtida pelojunto à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM).Nesta quinta-feira (26/1), chefes dos Executivos estaduais fazem, na capital federal, uma reunião prévia ao encontro com Lula. O governador mineiro Romeu Zema (Novo) participa da conferência preliminar e vai estar, também, na agenda desta sexta-feira.Como antecipou ontem o, Zema levou na mala material detalhando as obras federais consideradas prioritárias para Minas Gerais . O governador vai conversar com Lula sobre a necessidade de conceder, à iniciativa privada, trechos das BRs 381 (entre Belo Horizonte e Governador Valadares, e 262, entre a Grande BH e o Espírito Santo. A BR-262, aliás, deve pautar, também, as reivindicações levadas pelo governador capixaba, Renato Casagrande (PSB)."A gente acha que tem de ser um modelo de concessão. Só que os estudos indicam que você precisa de aporte público, porque a tarifa (de pedágio) não vai dar conta. Seria uma parceria público-privada, em que você teria a tarifa casada a aporte público federal", disse, ontem, o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas, Fernando Marcato.Na semana passada, governadores do Nordeste também se reuniram para formular a pauta que vão apresentar amanhã. Lula se reuniu com as lideranças políticas locais em 9 de janeiro, em ato simbólico de defesa da democracia após os atos golpistas vistos em Brasília . A agenda desta semana, porém, é a primeira que trata, efetivamente, de políticas públicas.