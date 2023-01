Anel e moradias na agenda de Fuad e Pacheco

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi a Brasília (DF) ontem conversar com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso Nacional. Em pauta, estiveram o Anel Rodoviário da capital e a possibilidade de ampliação do número de casas populares existentes na cidade. “(O) Anel Rodoviário (é) uma importante via que necessita de intervenções, cobradas há décadas pelos usuários, para evitar acidentes, mortes e as constantes retenções no tráfego de veículos”, disse Pacheco, nas redes sociais, ao comentar o encontro com o colega de partido.





Em agosto do ano passado, a Prefeitura de BH concluiu a construção de uma área de escape no Anel. A via, porém, é de responsabilidade do governo federal. Ao tratar da pauta habitacional, o senador afirmou que a ideia é tentar encontrar, no poder Legislativo, “medidas que visem assegurar investimentos para obras de ampliação de unidades habitacionais” em BH. O Estado de Minas procurou o Executivo municipal para saber se Fuad levou a Pacheco algum tipo de documento detalhando as duas reivindicações. Até o fechamento desta edição não obtivemos resposta.