Eduardo Bolsonaro sobre moeda comum Brasil-Argentina: 'Não pode acabar bem'

Eduardo Bolsonaro (foto) é contra moeda comum entre Brasil e Argentina (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados )

Inacreditável. O Brasil vai afundando a galope. Isso não pode acabar bem. pic.twitter.com/NtA7psvmf9 %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) January 22, 2023

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou, neste domingo (22/1), os debates a respeito da criação de uma moeda em comum entre Brasil e Argentina. Em artigo publicado no periódico semanal argentino "Perfil", o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Argentina, Alberto Fernández, defenderam estudos sobre a viabilidade de uma moeda que abranja não apenas os dois países, mas toda a América do Sul."Inacreditável. O Brasil vai afundando a galope. Isso não pode acabar bem", disse Eduardo Bolsonaro, no Twitter.Lula desembarca em Buenos Aires neste domingo. Ainda durante a semana, deve visitar o Uruguai. No texto que assina com Fernández, o petista defende a moeda comum como forma de impulsionar a economia sul-americana "Decidimos avançar nas discussões sobre uma moeda sul-americana comum, que possa ser usada tanto para os fluxos financeiros quanto para os comerciais, reduzindo os custos operacionais e nossa vulnerabilidade externa", dizem, no texto.Segundo os presidentes, a ideia é simplificar e modernizar as regras de cooperação entre os países, mas indicam que vão incentivar o uso das moedas locais.A informação vai ao encontro do que havia publicado, mais cedo, o jornal britânico "Financial Times". Conforme o veículo, mesmo com os estudos sobre a criação de uma moeda comum, Brasil e Argentina não pretendem abandonar o real e o peso.Embora tenha confirmado as tratativas a respeito de uma moeda entre Brasil e Argentina, o ministro da Economia do país vizinho, Sergio Massa, pregou cautela."Haverá uma decisão de começar a estudar os parâmetros necessários para uma moeda comum. Isso inclui desde questões fiscais até o tamanho da economia e o papel dos bancos centrais", explicou, ao "Financial Times". "Não quero criar falsas expectativas. É o primeiro passo de longo caminho que a América Latina deve percorrer", completou.