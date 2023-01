Joaquim Barbosa critica Hamilton Mourão: 'Poupe-nos da sua hipocrisia'

Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF (foto: Fellipe Sampaio/STF)

O ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, afirmou que o senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos-RS) é hipócrita e reacionário. A declaração foi dada neste domingo (22/01), via redes sociais, após Mourão criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por ter demitido o comandante do Exército , o general Júlio César de Arruda. O ex-vice-presidente afirmou, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, que o petista quer “alimentar a crise” com as Forças Armadas.