Eduardo é multado em R$113 mil por não uso de máscara durante pandemia

A Justiça aceitou uma ação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) que pediu que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pague as multas em até cinco dias.

As infrações são de dezembro de 2021, quando o uso do item de proteção em locais públicos era obrigatório no estado.

Naquele mês, Eduardo visitou Eldorado e Iporanga, no interior paulista.



Família recusava o uso de máscara





Nem Eduardo, nem o pai, Jair Bolsonaro, usavam máscaras em locais públicos durante a pandemia. O ex-presidente chegou a pegar crianças no colo e abraçar eleitores sem o equipamento de segurança.





Na época, ambos foram multados. Eduardo recebeu duas advertências, quanto Jair acabou sendo repreendido pelo gestor do estado na época, João Doria (PSDB).





