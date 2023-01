Senado divulga novas imagens da polícia no combate à invasão ao Congresso

Viatura da polícia durante os atos terroristas em Brasília, no dia 8 de janeiro (foto: Sergio Lima / AFP) O Senado Federal divulgou nesta segunda-feira (16/1) novas imagens da polícia no combate à invasão ao Congresso Nacional, em Brasília. As capturas foram feitas no domingo (8/1), quando vários apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) destruíram os prédios das instituições democráticas.





Viatura da polícia durante os atos terroristas em Brasília, no dia 8 de janeiro (foto: Sergio Lima / AFP) “Veja imagens da Polícia do Senado combatendo invasão no Congresso. Cerca de 60 policiais atuaram para conter a invasão dos vândalos”, informa o Senado Federal. Segundo eles, “bombas de efeito moral e gás de pimenta foram algumas das ferramentas usadas pelas forças de segurança”.





Veja imagens da Polícia do Senado combatendo invasão no Congresso. Cerca de 60 policiais atuaram para conter a invasão dos vândalos. Bombas de efeito moral e gás de pimenta foram algumas das ferramentas usadas pelas forças de segurança do Senado.#TVSenado#PolíciaLegislativa pic.twitter.com/PwfdUcVsWi %u2014 TV Senado (@tvsenado) January 16, 2023







Aproximadamente 1.500 terroristas, vindos de vários lugares do Brasil, insatisfeitos com o resultado das eleições de outubro de 2022 e que afirmam que o pleito foi fraudado, sem apresentar qualquer prova que corrobore as alegações, viajaram para Brasília. Na capital federal, os manifestantes atacaram policiais, destruíram vidraças e móveis, rasgaram documentos e pediram "intervenção militar".









A policia prendeu mais de mil envolvidos nos atos, no mesmo dia ou nos dias seguintes, e os levaram para um ginásio, sob a tutela da Polícia Federal. Alguns foram encaminhados aos presídios da Papuda e da Colmeia.