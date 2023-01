Lula quer Banco do Brasil 'campeão de crédito consignado'

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou durante a posse de Tarciana Medeiros, nova presidente do Banco do BRasil (foto: Claudio Reis/Agência Enquadrar/Folhapress)

Durante a posse da nova presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, nesta segunda-feira (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que deseja que o banco seja "campeão de crédito consignado", ressaltou o papel do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e pediu à executiva atenção aos mais pobres."Quero que a gente seja campeão de crédito consignado. Quero mostrar para vocês uma coisa que eu dizia em 2003 e vou dizer agora: o pobre nesse país não é o problema, é a solução, na medida em que é incluído na economia. Vamos, outra vez, incluir povo pobre na economia e queremos que o Banco do Brasil cumpra sua parte", afirmou o petista durante cerimônia realizada no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) –local que abrigou a sede do governo de transição em Brasília."Sei que o Banco do Brasil é grande financiador do agronegócio, financia bilhões, bilhões e bilhões, mas, no meu tempo, também financiava com muito orgulho pequenos e médios proprietários através do Pronaf", disse ainda, afirmando não saber como está o programa, mas exaltando pequeno e médio produtor rural.

Lula completou que Tarciana deve levar em conta que o banco não pode ter prejuízo, tem que ter rentabilidade, mas precisa "dar um aumentinho" para os funcionários "de vez em quando". "Senão, eles fazem greve", disse o mandatário.



Tarciana, por sua vez, prometeu conciliar a atividade comercial e a atuação pública da instituição, assumindo o compromisso de entregar resultados sustentáveis aos acionistas.



Em seu discurso, ela também afirmou que a diversidade será a marca de sua gestão. Medeiros, 44, é a primeira mulher a assumir o comando do BB nos 214 anos de existência da instituição.



"A missão que assumo, a partir de hoje, é extremamente relevante e desafiadora. A melhor forma de agradecer é assumir aqui o compromisso de continuar a entregar resultados sustentáveis para os nossos acionistas e ser relevante na vida das pessoas, em todos os momentos, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil", afirmou.



"O BB continuará a ser um banco rentável e sólido, criando valor para a sociedade. Podemos, sim, conciliar nossa atuação comercial com uma atuação pública. Ajudaremos ainda mais os nossos clientes a se desenvolverem, criando relacionamentos de confiança e duradouros", acrescentou.



Após o evento, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, disse a jornalistas que a pasta fará busca ativa e reanálise de famílias do cadastro único que recebem o Bolsa Família. De acordo com ele, o cronograma de pagamento em março está mantido.



Das 10 milhões de famílias com indício de desatualização no cadastro ou irregularidade, há 2,5 milhões que têm um indicativo mais forte de não se encaixarem nas regras para receber o benefício, afirmou ainda o ministro.



Também estiveram presentes a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, membros da equipe econômica e outros integrantes do governo, como os ministros Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Margareth Menezes (Cultura) e Anielle Franco (Igualdade Racial).



A nomeação de Medeiros foi publicada mais cedo no DOU (Diário Oficial da União), que também trouxe a exoneração de Fausto Ribeiro do cargo que ocupava desde abril de 2021.



A escolha por Medeiros foi divulgada no dia 30 de dezembro de 2022 pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), em nome de Lula. O BB deve ser um dos pilares do governo, que planeja ampliar o acesso a linhas de crédito destinadas ao agronegócio.



Quanto à diversidade, Medeiros disse que não ficará no aspecto simbólico de sua nomeação. "Construiremos um diagnóstico preciso. Adotaremos medidas concretas para diversificar ainda mais os times e as lideranças. Enriquecendo o debate de ideias, a proposição de soluções e a tomada de decisões", disse.



Durante a cerimônia desta tarde, o BB também anunciou o edital de patrocínio do Centro Cultural Banco do Brasil (2023-2025), com R$ 150 milhões para realização de projetos nos três anos.O edital busca propostas para compor a programação das quatro unidas do CCBB (Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo) e contemplará artes cênicas, cinema, exposição, ideias, música e programa educativo.



Funcionária do BB há 22 anos, Medeiros iniciou sua carreira no banco público em 2000, tomando posse na agência Posto da Mata (BA). Atuou nas áreas de varejo, agências e superintendências e, em 2021, se tornou gerente-executiva de experiência do cliente e soluções para pessoas físicas.



De 2013 a 2018, liderou a superintendência comercial da BB Seguros. Em 2018, assumiu como executiva na diretoria de empréstimos e financiamentos do BB.



Ela é formada em administração de empresas e pós-graduada em administração, negócios e marketing; e em liderança, inovação e gestão. Seu currículo inclui um MBA em BI e Analytics em curso, além de formação do BB para atuação em cargos de alta gestão executiva.



Nascida em Campina Grande (PB), Medeiros iniciou a vida profissional como feirante em 1988 e foi professora nos anos de 1998 e 1999, antes de iniciar a carreira no banco. Gosta de basquete e já jogou na seleção paraibana. Ela também é ex-administradora da Petros, o bilionário fundo de pensão dos funcionários da Petrobras.