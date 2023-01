PF faz operação contra suspeitos de financiamento de atos terroristas

Para os investigadores, os mandados cumpridos nesta manhã servirão para "identificar eventuais outros partícipes/coautores na empreitada criminosa" (foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil )

A Polícia Federal cumpre nesta segunda-feira (16) três mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão contra suspeitos de participação, organização e financiamento dos atos golpistas realizados após as eleições e no último dia 8 de janeiro, quando os prédios do três Poderes foram atacados em Brasília.