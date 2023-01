Deputado e biólogo, Rodrigo Agostinho vai assumir a presidência do Ibama

Deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP) foi escolhido como novo presidente do Ibama (foto: Divulgação/Rodrigo Agostinho)

O deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP) irá assumir a presidência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), segundo nota divulgada neste sábado (14/1) pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, pasta comandada por Marina Silva (Rede-SP).O pesebista é biólogo, ambientalista e advogado, tendo sido gerente-executivo do Instituto Arapyaú e membro titular do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Politicamente, Agostinho é ex-prefeito de Bauru, no interior paulista, e foi eleito para a Câmara dos Deputados em 2018. No pleito de 2022, ele não foi reeleito.

O ministério reforçou que a escolha foi feita com base na formação técnica dele na área ambiental.



Entre os desafios do novo presidente à frente do órgão, estão a falta de recursos e de funcionários, fruto das medidas adotadas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o fortalecimento da fiscalização e controle do meio ambiente, principalmente na Amazônia brasileira. Além do combate ao garimpo e madeireiros ilegais.