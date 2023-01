Tereza Barroso, esposa de Luís Roberto Barroso, morre vítima de câncer

Tereza Barroso, esposa de Luís Roberto Barroso, morreu após complicações causadas por câncer no fêmur (foto: Divulgação)

A empresária Tereza Barroso, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Roberto Barroso, morreu nesta sexta-feira (13/1) devido a complicações causadas por um "câncer na cabeça do fêmur", conforme informado pela assessoria.Ela deixa o marido e dois filhos, Luna e Bernardo Barroso. As informações sobre o velório não serão divulgadas para preservar a família.