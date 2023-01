Avenida Raja Gabaglia amanhece vazia após desmonte de acampamento

Avenida Raja Gabaglia amanheceu vazia neste sábado (7/1). Ainda podiam ser vistos materiais deixados pelos manifestantes (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Depois da operação da Prefeitura de Belo Horizonte para desmontar acampamento de bolsonaristas na Avenida Raja Gabaglia, na capital, a via amanheceu vazia neste sábado (7/1), após mais de dois meses ocupada por manifestantes que não aceitam a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais.A concentração em frente à sede da 4ª Região Militar do Exército, no bairro Gutierrez, na região Oeste de BH, foi desmobilizada e, ainda que os participantes alegassem uma manifestação pacífica, o que se viu foi um cenário de conflito, inclusive com agressões a jornalistas que estavam no local para registrar a operação.Aproximadamente 50 pessoas chegaram a voltar à avenida depois da desobstrução, na noite desta sexta-feira (6/1), mas, nesta manhã, não havia mais ninguém por ali.A Guarda Municipal veio a público pontuar, em coletiva de imprensa, que identificou indivíduos armados entre os manifestantes que, segundo a guarda, eram altamente organizados, até mesmo pelo aspecto financeiro, com algumas pessoas inclusive recebendo dinheiro para continuar na avenida ao longo desse tempo.