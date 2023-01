Lula diz que ministro que 'errar', será 'convidado a deixar o governo'

Estejam certos que eu estarei apoiando cada um de vocês nos momentos bons e nos momentos ruins. Não deixarei nenhum de vocês no meio da estrada, não deixarei nenhum de vocês", disse Lula na reunião ministerial (foto: Reprodução/TV Brasil) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu um recado direto aos ministros do seu governo durante o pronunciamento que realizou na primeira reunião ministerial, que acontece na manhã e tarde desta sexta-feira (06/01), no Palácio do Planalto. Lula afirmou que não deixará nenhum dos titulares das pastas "no meio da estrada" ao longo do governo, mas que quem “errar”, será “convidado a deixar o governo”.





"Estejam certos que eu estarei apoiando cada um de vocês nos momentos bons e nos momentos ruins. Não deixarei nenhum de vocês no meio da estrada, não deixarei nenhum de vocês. Vocês foram chamados porque têm competência, vocês foram chamados porque foram indicados pelas organizações políticas que vocês pertencem, e eu respeito muito isso", afirmou.









O presidente acrescentou ainda que tratará os ministros como filhos , mas que irá exigir "muito trabalho".





As declarações do petista acontecem em um contexto polêmico em relação à ministra do Turismo , Daniela Carneiro (União Brasil-RJ). Na última semana, o nome de Daniela esteve relacionado com um ex-militar apontado como suposto integrante de milícia com atuação na cidade de Belford Roxo (RJ), que é governada pelo marido da ministra, Waguinho (União Brasil). Fotos da campanha eleitoral de 2018 mostram Daniela ao lado do ex-militar, que também já foi condenado por homicídio.

Leia: O que se sabe sobre a ligação da ministra de Turismo com o miliciano do Rio

A ministra foi indicada pelo seu partido, o União Brasil, para fazer parte da cota de ministérios destinada à sigla. Por não ter nenhuma atuação na área turística, a ocupação de Daniela na pasta é totalmente política.

Essa é a primeira reunião ministerial do novo governo Lula. O encontro, que acontece na manhã desta sexta-feira (06/01) no Palácio do Planalto, deve discutir as conclusões tiradas pela coordenação de transição, liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), em relação ao governo Jair Bolsonaro (PL).





A reunião, que começou aproximadamente às 10h30, tem previsão de término para depois do horário de almoço. Somente os pronunciamentos de Lula e Alckmin foram transmitidos pela imprensa. O conteúdo da reunião será discutido a portas fechadas.