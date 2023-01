Ao vivo: Lula inicia reunião com os 37 titulares do seu ministério

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou, na manhã desta sexta-feira (6/1), a primeira reunião ministerial com os 37 novos dirigentes da Esplanada. O encontro tem como intuito dar as boas-vindas, centralizar os anúncios do governo e refinar as medidas a serem adotadas nos primeiros 100 dias de governo.