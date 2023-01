Renata Vasconcellos se emociona com discurso de Silvio Almeida

Silvio Almeida criticou cenário que encontrou no Ministério dos Direitos Humanos (foto: Matheus W Alves/Futura Press/Folhapress)

Ministério dividido

A jornalista Renata Vasconcellos, apresentadora do Jornal Nacional, da TV Globo, emocionou-se após uma reportagem que mostrou o discurso realizado nesta terça-feira (3/1) por Silvio Almeida, recém-empossado ministro dos Direitos Humanos.Em sua fala, Silvio, que é advogado, professor de Direito e filósofo, ressaltou o compromisso com a valorização e o reconhecimento aos trabalhadores, mulheres, negros, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, povos originários e idosos. O pronunciamento emocionou os presentes e também a apresentadora."Quero ser ministro de um país que ponha a vida e a dignidade humana em primeiro lugar", ressaltou o advogado em seu primeira fala à frente do cargo.Almeida aproveitou para fazer sinalizações à construção de políticas públicas em parceria com outras pastas, como o Ministério da Justiça, comandado por Flávio Dino (PSB-MA).Na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a pasta de Direitos Humanos era ligada à Mulher e Família, sendo comandada em grande parte do tempo por Damares Alves (Republicanos), eleita senadora pelo Distrito Federal.Silvio Almeida disse ter recebido um "ministério arrasado", com "conselhos encerrados" e "orçamento drasticamente reduzido".Ele criticou a tentativa de extinção por parte do governo de Jair Bolsonaro da Comissão de Mortos e Desaparecidos, cuja função era ocalizar e reconhecer pessoas que desapareceram na ditadura militar brasileira."A gestão anterior tentou extinguir a Comissão de Mortos e Desaparecidos, não conseguiu. Todo ato ilegal, baseado e praticado no ódio e no preconceito, será revisto por mim e pelo presidente Lula".Enquanto Silvio Almeida conduzirá a pasta dos Direitos Humanos no mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Cida Gonçalves será a responsável pelo Ministério das Mulheres.