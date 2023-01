Mourão: 'Alternância do poder em uma democracia é saudável'

No último pronunciamento da atual presidência, neste sábado (31\12), o presidente em exercício Hamilton Mourão (Republicanos) destacou a importância da alternância de poder em uma democracia.





"A alternância do poder em uma democracia é saudável e deve ser preservada", apontou.









"Aos eleitos, cumpre o dever de dar continuidade aos projetos iniciados e direcionar seus esforços para que, à luz de suas propostas, o país tenha assegurada uma democracia pujante e plural", afirmou.





Presidente em exercício, Hamilton Mourão (Republicanos) faz o último pronunciamento do governo Bolsonaro (foto: Reprodução) Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) , inconformados com o resultado da eleição de outubro, vêm realizando manifestações pedindo que o Exército realize um golpe de Estado.





"Aos que farão oposição ao governo que entra, (...) cumprirá a missão de se opor a desmandos, desvios de conduta e a toda e qualquer tentativa de abandono do perfil democrático e plural, duramente conquistado por todos os cidadãos", concluiu Mourão, que, no último pleito, foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul.







Presidência





A ação de Bolsonaro faz parte de seu recolhimento após o resultado da eleição presidencial de 2022, em outubro. Ele não foi reeleito e perdeu para Lula (PT), que teve 50,90% dos votos válidos e toma posse como presidente da República neste domingo (1º/1). O novo vice-presidente será Geraldo Alckmin (PSB).





Desde que foi derrotado, Bolsonaro evitou aparições e outros atos públicos. Nessa sexta-feira (30/12), o ainda presidente fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais e disse que buscou uma saída da Presidência da República que respeitasse a Constituição Federal.





"Está prevista a posse dia primeiro de janeiro. Eu busquei dentro das quatro linhas, dentro das leis, respeitando a Constituição, uma saída para isso aí. Se tinha uma alternativa para isso, se a gente podia questionar alguma coisa, tudo dentro das quatro linhas. Eu sei que muita gente me critica quando eu falo quatro linhas da Constituição. Eu não saí, em quatro anos de mandato meu, das quatro linhas. Ou vivemos em uma democracia ou não vivemos", afirmou na live.



Mourão



Eleito vice-presidente em 2018 na chapa com Bolsonaro, Mourão disputou o Senado em 2022 e venceu. Ele teve 44,11% dos votos válidos - 2.593.294 votos e será senador pelos próximos oito anos.