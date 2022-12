Fernando Haddad anuncia Rita Serrano para Caixa e Tarciana Medeiros pra BB

O anúncio segue a promessa do presidente eleito de indicar, pela primeira vez, para o Banco do Brasil - instituição com mais de 200 anos - uma mulher para o posto mais alto da instituição financeira (foto: PT/Divulgação) O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta sexta-feira (30/12), na portaria do hotel onde está hospedado o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , no Setor Hoteleiro Sul em Brasília, o nome de quem irá comandar a Caixa e o Banco do Brasil. As escolhidas foram Rita Serrano e Tarciana Medeiros respectivamente.

“Tenho a honra de apresentar as novas presidentas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Na Caixa Econômica Federal a Rita Serrano, que é uma funcionária da Caixa ha 33 anos, vai assumir a presidência a partir de 1º de janeiro. E no Banco do Brasil, pela primeira vez na nossa história, vamos ter uma mulher à frente do banco, que é a Tarciana Medeiros, que tem 22 anos de casa. Portanto, 22 anos de Banco do Brasil”, disse Haddad aos jornalistas.









Haddad apontou que o desafio, no primeiro momento, será tratar das famílias endividadas com linha especial de crédito. “O projeto de imediato que teremos que desenvolver nas próximas semanas é a questão das famílias que estão endividadas, famílias de baixa renda, para as quais a gente deve oferecer uma linha especial de crédito.”

Ainda é esperado para hoje o anúncio do senador Jean Paul Prates no comando da Petrobras, empresa ligada ao Ministério das Minas e Energia, pasta que será comandada pelo senador Alexandre Silveira (PSD-MG).