Janones para bolsonaristas: 'Voltem pra suas casas. Não vai ter golpe'

O deputado federal reeleito André Janones (Avante-MG) usou as redes sociais para comentar a última live de Jair Bolsonaro (PL) como Presidente da República. Em seu twitter, o parlamentar usou de uma fala de Bolsonaro para mandar um recado para os bolsonaristas que ainda estão acompanhando em frente aos quartéis generais, os mandando ir para casa.









O parlamentar também voltou a ressaltar suas críticas ao governo Bolsonaro, em especial a transparência política da gestão.





"Bolsonaro faz sua última "live", com uma prestação de contas deturpada, em clima de velório, como se estivesse em campanha. Bolsonaro NUNCA desceu do palanque, foram 4 anos de um eterno candidato, de bravatas e discursos inflamados (muitas vezes de ódio) e ZERO ações concretas", disparou.

De tudo que o Bolsonaro disse em sua última live, uma verdade deve ecoar entre os golpistas: "novo governo que assume em janeiro". É isso, pessoal. Voltem pra suas casas, pros seus empregos. Não vai ter golpe! %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) December 30, 2022

Live de despedida

O último discurso de Bolsonaro como presidente foi transmitido através das redes sociais, na manhã desta sexta-feira. Suas lives, que eram realizadas semanalmente, tiveram um fim após a derrota para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro foi eleito em 2018 e se tornou o 38º presidente do Brasil.

Em uma das eleições mais polarizadas do país, Lula foi eleito presidente do Brasil pela terceira vez com 60.341.333 votos, o equivalente a 50,9% dos válidos.

No dia 1º de janeiro de 2023, ele assume o terceiro mandato não consecutivo à frente do Palácio do Planalto.