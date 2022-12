Bolsonaro: 'Busquei uma saída dentro das quatro linhas'

Desde o fim do segundo turno, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) pedem uma intervenção militar para que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tome posse no dia 1º de janeiro de 2023. De lá para cá, foram diversas manifestações, atos de vandalismo e ameaça, mas durante todo esse tempo o presidente Jair Bolsonaro evitou comentar a situação.