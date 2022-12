Internet encontra 'sósia' de Bolsonaro nos Estados Unidos

A semelhança com o presidente fez com que o 'sósia' fosse chamado de Bolsonaro disfarçado nas redes (foto: TÉRCIO TEIXEIRA / AFP e Reprodução/ Twitter)

Após a publicação de um despacho no Diário Oficial da União com o afastamento do país de um agente do Gabinete de Segurança Institucional “para compor a equipe de segurança do senhor presidente da República, em viagem à cidade de Miami”, as redes sociais começaram a dizer que a saída de Bolsonaro (PL) é para evitar que tenha que passar a faixa presidencial na posse de Lula (PT), no próximo domingo (1/1).

Tanto que viralizou um vídeo que foi atribuído a Bolsonaro disfarçado em um bar americano. Trata-se, na verdade, de uma piada, já que uma pessoa com rosto parecido com o do presidente foi vista no estabelecimento. Com os cabelos longos (como se Bolsonaro usasse ua peruca para evitar ser identificado), o ‘sósia’ do presidente está sentado e olhando para os lados. A pessoa que fez o registro dá risadas.

GRAVE! %uD83D%uDEA8 Bolsonaro já está disfarçado em Orlando. pic.twitter.com/8c8LTb7YKj %u2014 Antonio Tabet (@antoniotabet) December 28, 2022

A expectativa é de que Bolsonaro passe o Réveillon em Orlando, nos Estados Unidos. Não foram divulgadas, no entanto, informações sobre a viagem do presidente ao exterior.