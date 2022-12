PT e aliados tentam evitar que ministério de Cidades vá para o centro

Sede do ministério das Cidades, em Brasília (foto: Plamurb)

O PT e aliados de esquerda tentam repetir com o Ministério das Cidades a estratégia que foi bem-sucedida no caso do Desenvolvimento Social: evitar que a pasta seja destinada a um partido de centro. No cenário atualmente mais provável, o ministério seria destinado ao MDB.

O argumento é que a pasta das Cidades cuida de temas como habitação, transporte urbano e saneamento, que são considerados centrais pelos partidos de esquerda. Ela deverá ter responsabilidade, por exemplo, pela retomada do projeto Minha Casa Minha Vida, uma das vitrines do próximo governo.

O Ministério das Cidades vem sendo cobiçado por diferentes legendas. A princípio, havia expectativa de entregá-lo ao deputado eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP) ou ao ex-governador Márcio França (PSB), que acabou indo para o Ministério dos Portos.

No momento, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discute entregá-lo ao MDB, podendo ser assumido pela senadora Simone Tebet (MS) ou por um nome indicado pela bancada na Câmara. O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), também já manifestou interesse.