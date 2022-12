Deputado Sargento Rodrigues: 'Bolsonaro, nosso legítimo presidente'

Denise Romano, coordenadora-geral do Sind-UTE/MG, que acompanhava a cerimônia, levantou placa de apoio ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Deputado estadual eleito Sargento Rodrigues (PL-MG) exibe folha com frase 'Bolsonaro, nosso legítimo presidente' (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Congado

Deputadas Andréia de Jesus , Leninha e Dandara, eleitas pelo Partido dos Trabalhadores, realizaram uma celebração de congado do lado de fora do prédio em que ocorreu a diplomação (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O deputado estadual eleito Sargento Rodrigues (PL) exibiu um cartaz com a frase "Bolsonaro, nosso legítimo presidente" durante a diplomação dos candidatos vitoriosos na votação de outubro. O evento organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) foi realizado nesta segunda-feira (19/12).Em resposta a Sargento Rodrigues, a coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), Denise Romano Neto, levantou um papel que indicava "Lula presidente!". Ela acompanhava a cerimônia na Sala Minas Gerais, sede da Orquestra Filarmônica estadual, em Belo Horizonte.O presidente Jair Bolsonaro (PL) perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista obteve 50,9% dos votos válidos no segundo turno (60,3 milhões), contra 49,1% do atual chefe do Executivo (58,2 milhões). Diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral na última segunda-feira (12/12), Lula tomará posse em 1º de janeiro de 2023.Inconformados com a vitória de Lula, apoiadores de Bolsonaro vêm se manifestando contra o processo eleitoral. Muitos resolveram acampar em frente a quartéis pedindo que as Forças Armadas deem um golpe de Estado, enquanto outros fecharam rodovias pelo Brasil. Recentemente, militantes bolsonaristas colocaram fogo em carros e ônibus em Brasília, capital federal.A diplomação contou com uma apresentação de congado, movimento cultural afro-brasileiro muito comum em vários cantos do Brasil, inclusive em Minas Gerais. A apresentação que contou com música, cores e dança foi realizada do lado de fora do prédio. Entre as participantes estavam três parlamentares eleitas do PT: as estaduais Andréia de Jesus e Leninha e a federal Dandara.