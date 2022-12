Zema, Cleitinho e deputados de Minas vão ser diplomados nesta segunda (19)

Zema (foto) é o único governador estadual filiado ao partido Novo (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 2/10/22)

Governo prepara balanço da gestão 'Zema 1'

O governador mineiro Romeu Zema (Novo), o senador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos), os 77 deputados estaduais da nova composição da Assembleia Legislativa e os 53 representantes do estado na Câmara dos Deputados vão ser diplomados nesta segunda-feira (19/12). A solenidade, organizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), marca o encerramento da etapa mineira da disputa eleitoral deste ano.Vão receber o certificado da vitória nas urnas, também, o vice-governador eleito, Mateus Simões (Novo), e os dois suplentes de Cleitinho Azevedo, Alex Diniz e Wander de Sousa (ambos do PSC).Para a solenidade, o TRE-MG reservou a Sala Minas Gerais, na Região Central de Belo Horizonte. Palco de concertos da Orquestra Filarmônica, o espaço vai receber cerca de 1,2 mil convidados. Será possível assistir à cerimônia pela "TV Assembleia".Zema e o presidente do tribunal, o desembargador Maurício Soares, devem discursar no evento. Os diplomados tiveram as contas de campanha julgadas e tiveram os registros de candidatura deferidos. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), receberam os diplomas na semana passada O Palácio Tiradentes planeja apresentar, na manhã de terça-feira (20), no Palácio da Liberdade, na Savassi, um balanço da primeira gestão de Zema à frente do governo. Na semana passada, secretários de Estado se revezaram na Assembleia Legislativa para prestar contas aos deputados estaduais.Enquanto interlocutores do Executivo buscam atrair deputados estaduais à base governista na Assembleia para evitar os revezes sofridos no primeiro mandato, Zema tenta viabilizar a adesão de Minas Gerais ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) federal, visto pela equipe econômica da administração estadual como saída para renegociar a dívida bilionária junto à União.Na sexta-feira (16), o Diário Oficial do Estado trouxe decreto que autoriza a Secretaria de Estado de Fazenda assine contrato com o governo federal para firmar as bases do refinanciamento . Os termos do acordo terão de ser discutidos com a equipe de Lula, que assume em 1° de janeiro.Para tirar do papel a operação, o governo se ampara em decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Temendo prejuízos aos serviços públicos e ao funcionalismo, parte dos integrantes da Assembleia se movimentou para impedir que a adesão à Recuperação Fiscal fosse analisada pelo Parlamento Estadual . Zema, então, recorreu à Suprema Corte - e obteve autorização para seguir com os trâmites Na semana passada, o secretário de Estado de Governo, Igor Eto, reafirmou a prioridade dada pela atual gestão ao ingresso de Minas no plano de ajuste fiscal."Precisamos, sim, desenvolver Minas Gerais e investir no estado, mas precisamos mantê-lo viável, estável e sustentável por décadas", falou.