Ex-prefeito de Araxá morre aos 82 anos; Zema emite nota de pesar

Waldir Benevides de Ávila foi prefeito de Araxá por um mandato e vereador por quatro (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) Morreu nessa sexta-feira (17/12), aos 82 anos, o ex-prefeito e ex-vereador de Araxá, Waldir Benevides de Ávila. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Prefeitura de Araxá, Câmara Municipal e Governo de Minas emitiram notas de pesar. Além disso, o prefeito de Araxá, Robson Magela, publicou decreto de luto oficial na cidade por três dias (17, 18 e 19/12).



Advogado e pecuarista, Ávila iniciou sua vida política em 1970, quando foi eleito vereador, sendo que nos anos seguintes completou quatro mandatos e ocupou por sete vezes o cargo de presidente da Câmara Municipal. Foi prefeito de Araxá de 1989 a 1992.

“Ele se destacou com o desenvolvimento de muitos trabalhos e projetos que proporcionaram ganhos significativos para a nossa população”, complementa o prefeito Robson Magela.

Por meio da Agência Minas, o governador Zema, escreveu: “Araxá lamenta, neste sábado (17/12), a perda do ex-prefeito e produtor rural Waldir Benevides de Ávila. Ao longo dos seus 82 anos, ele teve uma vida pública ativa, trabalhando em busca de melhorias da minha cidade natal. Sua atuação se destaca não só quando esteve no comando do Executivo Municipal, mas também como vereador, presidente da Câmara e vice-prefeito. Em sua atividade como produtor rural também trouxe contribuição importante para o desenvolvimento de Araxá e região. Meus sentimentos aos familiares e amigos que se despedem de Waldir com o conforto de que ele cumpriu a sua missão”.

Quem também emitiu nota de pesar pelo falecimento de Ávila foi o presidente da Câmara Municipal de Araxá, Raphael Rios: “Lamento o falecimento do ex-prefeito e ex-presidente da Câmara Municipal de Araxá Waldir Benevides de Ávila. Deixo meu reconhecimento aos anos de dedicação que o pecuarista teve a vida pública. Meus sentimentos aos amigos e familiares”.



Ávila deixa a mulher, quatro filhos, cinco netos e um bisneto.

O sepultamento ocorre no início da atrde deste domingo (18/12), no Cemitério das Paineiras.