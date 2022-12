PL tem recurso negado pelo TSE que mantém multa de R$ 22,9 mi

Valdemar Costa Neto, presidente do PL (foto: Agência Brasil/Reprodução) O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou, na manhã desta quinta-feira (15/12), o recurso do Partido Liberal (PL) para revogar a multa de R$ 22.991.544,60 pela condenação por litigância de má-fé.





Leia: Ministro de Bolsonaro mandou PF investigar pesquisas após Valdemar pedir

O ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte Eleitoral, determinou que a coligação incluísse no pedido inicial, no prazo de 24 horas, solicitação para que a verificação abrangesse também o primeiro turno das Eleições 2022, sob pena de indeferimento da petição. Isso não foi feito. Sendo assim, no dia 23 de novembro, Moraes aplicou a multa de R$ 22,9 milhões.





A defesa do Partido Liberal entrou com recurso , em 30 de novembro, para revisão da decisão de Moraes - que foi negado na sessão de hoje (15/12). A sigla alegou que "jamais teve a intenção" de tumultuar o processo eleitoral, como foi declarado na decisão do ministro em função da multa de R$ 22,9 milhões aplicada no partido.