Nikolas sobre investigação do TSE: 'Prestarei todas as informações'

Nikolas Ferreira é alvo de investigação por ataques ao sistema eleitoral (foto: Douglas Magno/AFP)

O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nas redes sociais que vai prestar "todas as informações necessárias". Nikolas se referia à investigação no aberta no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para apurar a conduta do parlamentar, do presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros bolsonaristas por ataques ao processo eleitoral brasileiro durante a campanha e após o resultado das urnas.